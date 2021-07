Favara. Una palazzina di due piani va a fuoco: scene da film, fiamme e fumo fronteggiati dai pompieri

Una palazzina di due piani è andata a fuoco e il panico si è diffuso per tutto il quartiere. Fortunatamente al momento non si segnalano danni alle persone

È accaduto questa mattina in un’abitazione di via Giacomo Dei Medici a Favara. Un vero inferno di fuoco con una alta colonna di fumo, questa la scena che si è presentata agli dei vigili del fuoco accorsi sul posto per spegnere l’incendio. Un intera palazzina, per cause che saranno accertate è stata distrutta dalle fiamme che probabilmente si è innescato dal primo piano, il solo ad essere abitato, il secondo infatti è in fase di costruzione, fortunatamente qualcuno è riuscito a portare fuori la bombola del gas, che se fosse esplosa avrebbe peggiorato di molto l’accaduto.

Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato febbrilmente per evitare danni maggiore, con gli agenti della polizia municipale occupati a tenere lontani i curiosi, oltre ai carabinieri della locle tenenza che si occuperanno delle indagini.