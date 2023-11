France-Presse: Nell’ospedale di al-Shifa soldati israeliani incappucciati sparano in aria nelle corsie con donne e bambini

“Decine di soldati israeliani, alcuni incappucciati e sparando in aria, ordinano agli abitanti di Gaza rifugiati nell’ospedale di al-Shifa di arrendersi”

Lo riferisce un giornalista che lavora da Gaza per l’agenzia France-Presse che da giorni è bloccato all’interno della struttura sanitaria. Sarebbe questa la battaglia attorno al più grande ospedale della Striscia di Gaza, senza energia elettrica da giorni e presidiato dai carri armati dello Stato ebraico. La battaglia si sta svolgendo tra le corsie e nei suoi reparti, con i soldati israeliani, – racconta il giornalista – che hanno gridato stamattina in arabo dagli altoparlanti: “Tutti gli uomini dai 16 anni in su, alzate le mani in aria ed uscite in cortile interno per arrendervi”.

Nel cortile, con le mani alzate, si sono radunate file di cittadini palestinesi con le mani alzate, provenienti dal reparto ustionati, dal reparto maternità, dal reparto di chirurgia e perfino dal reparto di dialisi. Alcuni sarebbero stati denudati dai soldati. Donne e bambini perquisiti. Altri militari passano di reparto in reparto sparando in aria, cercando combattenti di Hamas.

Israele accusa Hamas di usare gli ospedali di Gaza come basi, di aver scavato una rete di tunnel sotto al-Shifa e di usare i suoi pazienti come “scudi umani”. Il movimento islamista nega e chiede la visita di “commissioni d’inchiesta internazionali”, mentre riferisce di nove bambini prematuri morti nella struttura sanitaria dopo essere stati tirati fuori dalle incubatrici, 27 pazienti in terapia intensiva morti perché i ventilatori hanno smesso funzionare, e 179 morti sono stati seppelliti in una fossa comune.

Le forze di difesa israeliane al contrario affermano di aver inviato “squadre mediche” e soldati “di lingua araba” per la sua “operazione mirata” su “un’area specifica” di al-Shifa, ma non c’è nessuno conferma. Stamattina hanno anche annunciato di aver “consegnato incubatrici, alimenti per bambini e attrezzature mediche”.​