Francia, Primo Maggio. Scontri e proteste tra manifestanti e polizia: 2,3 milioni le persone in piazza in tutto il Paese

Violente manifestazioni con scontri il Primo Maggio in tutta la Francia : almeno 108 agenti di polizia e gendarmi sono stati feriti di quali una ventina soltanto a Parigi. Per i sindacati 2,3 milioni i manifestanti in piazza in tutto il Paese

Il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin, ha dichiarato che 291 persone sono state arrestate in tutto il Paese, di cui 90 nella capitale e almeno 108 agenti di polizia e gendarmi sono stati feriti in Francia durante le manifestazioni del Primo Maggio Un tale numero di poliziotti feriti “il giorno del Primo Maggio è estremamente raro”, ha proseguito il ministro dell’Interno, “condannando fermamente la violenza”. Nella Capitale inoltre, un poliziotto è rimasto ferito dal lancio di una bottiglia molotov. Per il sindacato Cgt, erano 2,3 milioni le persone che ieri sono scese in piazza in tutta la Francia, solo a Parigi oltre 550 mila e 68 manifestanti sono stati fermati dalla polizia, 291 in tutto il Paese.

Tensioni si sono registrate oltre a Parigi anche a Bordeaux, Lione, Marsiglia e Nantes, dove sono scoppiati violenti scontri tra manifestanti e polizia, con lancio di gas lacrimogeni in risposta al lancio di proiettili. Anche a Bordeaux e Lione sono verificati episodi di danneggiamento dell’arredo urbano, di etichettatura e incendio di cassonetti della spazzatura e di lancio di pietre del selciato. A Marsiglia, circa 200 persone hanno occupato brevemente l’hotel Intercontinental, causando danni, come “azione simbolica contro l’iniqua distribuzione della ricchezza”.