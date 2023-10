Furci Siculo. Si è costituito il Killer dell’ex poliziotto Giuseppe Catania: è un commerciante 57enne. I due erano amici

Il killer dell’ex poliziotto Giuseppe Catania, si è costituito ieri sera: si tratta di Gaetano Nucifora, un commerciante di 57 anni, che ha sparato con un fucile



Sarebbe Gaetano Nucifora, un commerciante di 57 anni, il killer, che nel tardo pomeriggio di ieri ha ucciso Giuseppe Catania di 63 anni, ex agente della polizia di Stato, in pensione da circa tre anni. Il presunto omicida si è costituito nella tarda serata di ieri ai carabinieri che stanno indagando su dinamica e motivazioni dell’omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, i due si conoscevano e l’omicidio non sarebbe legato in alcun modo alla precedente attività lavorativa della vittima nella squadra mobile, ma a questioni legate alla sfera privata.

L’assassino è arrivato ieri pomeriggi. lunedì 2 ottobre sul lungomare di Furci Siculo, a bordo di un mezzo a due ruote, si è avvicinato all’ex poliziotto e poi lo ha ucciso sparandogli alcuni colpi alla testa con un fucile da distanza ravvicinata, poi è fuggito. In tarda serata però si è costituito ai carabinieri.

Sul posto oltre ai militari dell’Arma che hanno avviato le indagini è arrivato anche il sostituto procuratore Roberta La Speme. Secondo le prime indagini, tra i due sarebbe successo qualcosa durante una partita a carte tra le panchine. Nucifora prima si sarebbe allontanato, per poi tornare poco dopo, armato, ed ha fatto fuoco. Gli investigatori per ricostruire con esattezza la dinamica stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La vittima era il padre dell’assessore allo Sport di Furci, Giovanni Catania.