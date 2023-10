Napoli, Campi Flegrei, altra  scossa di Terremoto magnitudo 4.0: scuole chiuse a Pozzuoli

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita in zona flegrea a Napoli alle 22.08: Continua lo “sciame” che, nella notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana, ha toccato magnitudo 4.2, la maggiore degli ultimi quarant’anni

La nuova scossa ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, a una profondità di 3 chilometri, come comunicato dal sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Alle 4 di notte si è registrata una nuova scossa da 2.2. Gente in strada fino a tarda notte a Pozzuoli, dove oggi le scuole resteranno chiuse.

Il terremoto è stato avvertito distintamente in varie zone della città, sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito. Il sisma ha provocato molta paura nella zona dell’epicentro, dove si registra la caduta di alcuni calcinacci, soprattutto nell’area di Agnano, ma non si segnalano danni.

La località più vicina all’epicentro del sisma (5 km), è Pozzuoli, dove il Comune ha deciso di chiudere le scuole. “L’evento più significativo, localizzato in prossimità di via V traversa Pisciarelli, si è prodotto alle 22:08, ora locale, alla profondità di 2.6 km”, sempre con la stessa magnitudo.