Germania: Proteste di fronte a base aerea contro esercitazioni Nato e guerra

Centinaia di persone hanno protestato contro le esercitazioni Nato che inizieranno domani di fronte alla base aerea di Wunstorf, vicino ad Hanover, in Germania

Domani, lunedì 12 giugno prenderanno il via le esercitazioni aeree Defender 2023 a cui partecipano 25 Paesi, la maggior parte dei quali Nato, con 250 aerei e diecimila militari. In Germania però non tutti sono d’accordo: “Esercitatevi alla pace invece che alla guerra”, recita uno degli striscioni esibiti ieri dai manifestanti, che chiedono una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina e un cessate il fuoco. “Abbasso le armi! No alla guerra! Disarmo subito!”.