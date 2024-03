Germania. Scholz sconfessa Baerbock: posizione de governo su missili Taurus a Kiev non è cambiata

La posizione della Germania sulla fornitura di missili Taurus all’Ucraina non è cambiata

Lo ha reso noto oggi il governo di Berlino, sconfessando di fatto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, che aveva detto i essere aperta alla proposta dell’omologo britannico David Cameron di fornire all’Ucraina nuovi missili da crociera attraverso il cosiddetto meccanismo dello ‘scambio di anelli’. “Sarebbe un’opzione. E lo abbiamo fatto tempo fa con altri armamenti”, aveva precisato Baerbock partecipando a un talk show sull’emittente tedesca Ard. Dichiarazione che non è piaciuta al cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha più volte ribadito la sua contrarietà all’invio dei missili Taurus in Ucraina, per il timore che possano essere utilizzati per colpire obiettivi sul suolo russo e che sul punto ha anche detto “decido io”.