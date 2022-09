Giarre (CT). Scontro nella notte tra auto e moto: perde la vita un cuoco 25enne. Inutili i soccorsi

Tragico scontro nella notte: un 25enne a bordo di una moto è morto dopo lo scontro con un’auto

È accaduto poco prima dell’1.30, sulla Luminaria, l’asse di servizio che collega Giarre con Santa Venerina, in provincia di Catania. La vittima è Giovanni Catanzaro, residente a Riposto che lavorava in Olanda come cuoco, ed era tornato in Sicilia per trascorrere le vacanze con i propri familiari.

Secondo una prima ricostruzione, il 25enne era alla guida di una moto Honda Hornet e viaggiava in direzione Giarre, quando, a ridosso di una curva, in un tratto in cui la strada è priva dell’illuminazione pubblica, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Citroen C3 con a bordo 4 giovani di Zafferana Etnea.

Nel terribile impatto il giovane è stato disarcionato dalla moto ed è caduto rovinosamente a terra, perdendo il casco protettivo e battendo violentemente la testa sull’asfalto. Il 25enne sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Giovanni Catanzaro. I rilievi per stabilire la dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri del Norm di Giarre e della Stazione di Santa Venerina. La salma, al termine degli accertamenti, su disposizione del magistrato di turno, è stata restituita ai familiari.