Giorgia Meloni, ospite della puntata di ieri sera a Porta a Porta, in onda su Rai 1 è stata chiara: “Sono per l’abolizione del reddito di cittadinanza, lo dico chiaramente, serve assistenza per chi non può lavorare, per chi può ci sono i centri per l’impiego. Abbiamo anche il fondo sociale europeo, per formare le persone”. Poi conclude: “Io non lascerò indietro nessuno”.

