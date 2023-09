Giorgia Meloni cambia casa: dalla Garbatella passa alla villa con piscina da oltre un milione

La premier Giorgia Meloni lascia la sua amata Garbatella è si trasferisce al Torrino dove ha acquistato una villa da 350 metri quadri con tanto di piscina… un bel salto di “qualità”

A darne notizia è il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, specificando che il costo totale è di 1,1 milioni di euro, di cui 300 mila euro già versati e gli altri 800 verranno versati in seguito, forse anche stipulando un mutuo.

I giornalisti del Fatto Quotidiano, sono venuti a conoscenza anche dei particolari sui lavori di ristrutturazione che saranno a carico del venditore. Impianto fotovoltaico da 20W e impianto termico ibrido da 46 kw poi, tra demolizioni e ricostruzioni, alla fine Meloni avrà due soggiorni distribuiti sui due piani dell’abitazione e da 70 metri quadri ciascuno, una cucina di 33 mq, una cabina armadio ampia 14 mq.

Per dare un tocco “green”, tanto di moda oggi, ci saranno anche 48 pannelli solari sul tetto, ma la premier, che ha risposto alle domande del Fatto Quotidiano sulla questione, ha specificato che né i venditori né lei hanno intenzione di usare superbonus ed ecobonus. Ci sarà anche la piscina: nove metri per 3,5 con una profondità di 1,5 metri e 47 mila litri. Tutto dovrebbe essere pronto per il 30 settembre.

Sempre secondo quanto racconta il Fatto Quotidiano i proprietari della villa Massimiliano e Serafino Scarozza sono figli dell’ingegnere Giancarlo, marito in seconde nozze di Lucia Mokbel, sorella di Gennaro Mokbel ex esponente dell’estrema destra romana, in contatto con Massimo Carminati fin dagli anni ottanta. La villa però è stata ereditata dalla parte materna dei due venditori. La premier su questi particolare ha spiegato di essersi affidata a un’agenzia immobiliare e di non sapere nulla dei proprietari, né dei loro familiari diretti e indiretti.