Giuseppe Bucca convocato come direttore di torneo dei mondiali di scherma milano 2023

Giuseppe Bucca, appena insignito dalla Federazione Italiana Scherma del prestigiosissimo premo “Antonio Siclari” quale miglior componente arbitrale della stagione in corso, sarà il Direttore di Torneo dei prossimi Campionati del Mondo Assoluti di scherma Milano 2023

Il DT di Mazara del Vallo è stato convocato ufficialmente dalla Federazione Internazionale di Scherma e sarà l’unico componente italiano della Direzione Gara nella kermesse iridata in programma dal 22 al 30 luglio presso l’Allianz MiCo. Una designazione di grande prestigio per Bucca, visto che il Mondiale “italiano” che è ormai alle porte sarà pure una tappa cruciale per la Qualifica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’investitura “mondiale” arrivata dalla FIE, su indicazione della Federazione Italiana Scherma, rappresenta per il Direttore di Torneo siciliano il coronamento di un sogno ma anche – e soprattutto – di un percorso ultra-decennale nel delicato ruolo di “coordinatore” delle competizioni schermistiche. Un cammino cominciato, dopo aver vissuto la scherma prima da atleta e poi da arbitro, con le esperienze da DT in campo nazionale, in tutte le più importanti manifestazioni svoltesi in Italia, e dipanatosi poi nelle Direzioni di Torneo di ben otto prove di Coppa del Mondo Assoluti, due Campionati Europei giovanili, un Mondiale Master e tantissimi altri eventi internazionali che hanno rafforzato in tutto il panorama schermistico la fiducia nelle qualità di Giuseppe Bucca e il riconoscimento delle sue capacità.

Il Direttore di Torneo, infatti, è colui che “gestisce” la competizione schermistiche dalla A alla Z, il regista che ha il compito di garantire il corretto funzionamento di tutto: l’esperienza maturata in questi anni è la garanzia che ha portato alla scelta di Bucca quale DT del Mondiale di Milano.

“Ho intrapreso il percorso arbitrale a 18 anni e sono riuscito a mettermi in mostra per le mie qualità. Prima nelle competizioni Nazionali per arrivare ad importanti tappe di Coppa del Mondo. Ho vissuto da Responsabile dei Volontari, nel cuore del Comitato organizzatore, l’ultimo Mondiale Assoluto svoltosi in Italia, Catania 2011, e conosco benissimo l’importanza e la delicatezza di un evento che è secondo solo ai Giochi Olimpici. Metterò a disposizione della scherma internazionale il mio know how e soprattutto la passione e l’amore per questo sport. Una manifestazione del genere nel nostro Paese rappresenta una grande occasione e sono onorato d’esser stato scelto dalla Federazione Internazionale per ricoprire un ruolo di tale prestigio. Onore ma anche onere che sono pronto ad affrontare, ringraziando chi ha creduto in me e tutte le persone che, lungo il mio percorso, mi sono state accanto consentendomi d’arrivare a coronare questo sogno”, le parole di Giuseppe Bucca.