Gran Premio di Formula 1 d’Australia: doppietta Ferrari, vince Sainz davanti a Leclerc

A vincere è la Rossa di Carlos Sainz davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc. Terza la McLaren di Lando Norris che ha preceduto l’altra freccia d’argento di Oscar Piastri

Carlos Sainz e la Ferrari si prendono la scena nel GP d’Australia, terza tappa stagionale della F1. Nella domenica del ritorno alla normalità per Verstappen, costretto al ritiro a causa di problemi ai freni alla sua Red Bull, lo spagnolo lo supera al quarto giro e scappa via verso un successo mai messo in discussione. E sul secondo gradino del podio va Charles Leclerc, per una doppietta della Rossa che mancava da Bahrain 2022. Terzo Lando Norris, seguito dal compagno di box McLaren Oscar Piastri. Nel finale paura per George Russell e la Mercedes, col britannico a muro in curva 8 che ha portato alla virtual safety car che ha congelato le posizioni all’ultimo giro.

Quinta posizione per la Red Bull di Perez davanti alla Aston Martin di Alonso e di Stroll. Ottava la Visa Cash App Rb di Tsunoda che ha preceduto la Haas di Hulkenberg e di Magnussen. Incidente all’ultimo giro per la Mercedes di Russell, quando era ottavo, che si cappotta in pista e costringe la direzione gara a chiudere il Gp con la virtual safety car. Nessun problema per il pilota inglese indenne.