Ha un malore improvviso mentre è a scuola e nonostante i soccorsi il cuore di Marco si è fermato a 20 anni

Ancora un giovanissimo, che stava bene, morto improvvisamente colto da un malore: a nulla è servito l’intervento dell’elisoccorso

La tragedia è accaduta ieri mattina, mercoledì 31 gennaio, in un’abitazione di Castelnovo Monti in provincia di Reggio Emilia. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Marco Baccini, di 20 anni compiuti l’8 novembre scorso.

Il giovane che abitava con i genitori nella casa di Frascaro, borgo alla periferia di Castelnovo Monti, frequentava la quarta classe all’Istituto Cattaneo-Dell’Aglio della cittadina, con indirizzo turistico. Martedì scorso Marco era tornato a casa da scuola perché si era sentito poco bene e ieri mattina, ha accusato un improvviso malore ed ha perso conoscenza. I genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Verde di Castelnovo Monti che constata la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma purtroppo nonostante i tentativi di salvarlo, per il 20enne non c’è stato nulla da fare e il suo cuore ha cessato di battere.

A dare il doloroso annuncio della sua morte, la mamma Daniela (una vita nelle Poste di Busana), il papà Azeglio (dipendente dell’ex comune di Ligonchio) e la sorella Elisa (laureata, impiegata alla Tetra Pak di Modena), gli zii, parenti e tantissimi amici ancora increduli. Domani sera alle ore 20 verrà recitato il santo rosario presso la chiesa di Ligonchio. I funerali avranno luogo sabato alle 9 con partenza dalla casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo per la chiesa parrocchiale di Ligonchio dove alle 10 verrà celebrata la santa messa; quindi il feretro del ragazzo proseguirà per la cremazione.

Per volontà della famiglia, niente fiori ma offerte alla Croce Verde Alto Appennino. La camera ardente del giovane è allestita presso la Casa Funeraria Mammi , accessibile dalle 8,00 alle 18,30. La famiglia ringrazia tutti coloro che parteciperanno alle esequie.