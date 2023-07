Il gruppo dei G7 si impegna a fornire all’Ucraina moderne attrezzature militari su terra, mare e aria ed ha promesso di continuare a fornire “sostegno per sviluppare ulteriormente la base industriale della difesa dell’Ucraina”. Zakharova: “L’Ucraina pagherà un prezzo elevato per le garanzie di sicurezza del G7”

Il Gruppo dei Sette (G7) a margine del vertice NATO di ieri mercoledì, a Vilnius, ha promesso all’Ucraina la fornitura di moderne attrezzature militari attraverso i domini terrestri, marittimi e aerei. I leader di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti hanno affermato che “lavoreranno ciascuno con l’Ucraina su impegni e accordi di sicurezza specifici, bilaterali ea lungo termine”, fornendo in particolare all’Ucraina “assistenza alla sicurezza e moderne attrezzature militari, in tutti i domini terrestri, aerei e marittimi, dando priorità alla difesa aerea, all’artiglieria e ai fuochi a lungo raggio, ai veicoli corazzati e ad altre capacità chiave, come l’aviazione da combattimento”.

Le nazioni del G7 hanno inoltre promesso di continuare a fornire “sostegno per sviluppare ulteriormente la base industriale della difesa dell’Ucraina; esercitazioni di addestramento e addestramento per le forze ucraine; condivisione e cooperazione dell’intelligence; sostegno alle iniziative di difesa informatica, sicurezza e resilienza, anche per affrontare le minacce ibride. ”

“Intendiamo, in conformità con i nostri rispettivi requisiti legali e costituzionali, fornire all’Ucraina assistenza di sicurezza rapida e sostenuta, moderne attrezzature militari attraverso i domini terrestri, marittimi e aerei e assistenza economica, per imporre costi economici e di altro tipo alla Russia”, documento aggiunto.

Una dichiarazione . come riporta la TASS – che non è piaciuta a Mosca: “Il prezzo non è un segreto: un’Ucraina liberata dagli ucraini dalle armi occidentali ma con una popolazione sufficiente per servire le truppe della NATO”, ha subito risposto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

In precedenza, il ministro della Difesa ucraino Alexey Reznikov aveva espresso preoccupazione per le garanzie di sicurezza del G7, affermando che “Kiev non ci crederà finché non scoprirà qual è il loro prezzo”, aggiungendo che “Il prezzo non è un segreto: un’Ucraina ripulita dagli ucraini dalle armi occidentali ma con una popolazione sufficiente per servire le truppe della NATO. Non c’è più bisogno di deportare nessuno nell’Europa occidentale perché le persone si sono trasferite lì”, ha scritto il diplomatico su Telegram.