In Sicilia flop somministrazioni Novavax: domenica arrivate 84 mila dosi, ma solo in 49 si sono vaccinati

In Sicilia neanche il nuovo vaccino Novavax, che non è a mRna, riesce a convincere i novax: nella giornata di ieri, solo 49 persone si sono vaccinate

La Sicilia è terra degli irriducibili novax, dopo 24 ore dall’inizio delle somministrazioni del nuovo vaccino proteico antiCovid, solo in 49 si sono fatti iniettare la prima dose. Il ciclo autorizzato per gli over 18 non vaccinati, è di due dosi a distanza di 21 giorni. Non è prevista la dose booster.

Domenica in Sicilia erano arrivate 84mila dosi di Nuvaxovid (nome commerciale del farmaco prodotto da Novavax) distribuite dal corriere di Poste italiane ai centri di stoccaggio delle nove province siciliane. Lunedì mattina sono state distribuite in alcuni hub vaccinali per essere inoculate, secondo le intenzioni dal governo, ai 338 mila No vax siciliani, ma dopo 24 ore dal via alle somministrazioni, solo 49 maggiorenni ancora non vaccinati, hanno accettato di ricevere una dose del siero. Circa 100 invece coloro che hanno prenotato la prima dose per i prossimi giorni.



Nel dettaglio, ieri alla Fiera del Mediterraneo di Palermo ne sono state fatte 18 e una a Villa delle Ginestre. Oggi il bilancio fino alle 14,30 era di appena 30 inoculazioni in tutta la Sicilia (di cui una decina in provincia di Catania).

Per il momento dunque la speranza del governo che gli indecisi dei vaccini a mRna (come Pfizer e Moderna) o a vettore virale (come Astrazeneca e J&J) potesse essere convinta con il Nuvaxovid, che utilizza una tecnologia tradizionale di proteine ricombinate, simile a quella di altri vaccini già in uso da anni, non c’è stata.