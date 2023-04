Incidente sulla SS Agrigento-Raffadali: nello scontro tra due auto muore un 29 anni e due i feriti

Scontro frontale tra due auto nella prima mattinata di oggi, un giovane di 29 anni è deceduto e due persone sono rimaste ferite

È accaduto intorno alle 8,30 sulla strada statale 118, tra Agrigento e Raffadali. La vittima è Francesco Mannella, un operatore ecologico di 29 anni di Porto Empedocle. Secondo una prima ricostruzione, due Volkswagen Golf, per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente, nel devastante impatto Francesco Mannella è rimasto ferito gravemente, mentre un 21enne e un 20enne, sono rimasti feriti lievemente.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e due ambulanze del 118, che hanno trasferito con urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento Mannella , che poco dopo l’arrivo a causa delle gravi ferite riportate è deceduto. Gli altri due feriti sono stati trasferiti in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo Radiomobile.