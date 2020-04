Inps. Caos Bonus 600 euro, sito va in tilt: oggi al via le domande presentabili per tutto il periodo della crisi

Da stamattina è possibile presentare le domande per ottenere il Bonus 600 euro, ma il sito dell’Inps a causa dell’enorme traffico è andato in tilt, con casi di “scambi di persona” tra gli utenti

Da oggi è possibile presentare le domande attraverso il sito dell’Inps, per avere diritto al bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi, ma al momento l’accesso al portale risulta inaccessibile a causa dei numerosissimi contatti.

Ma niente paura basterà attendere che la “calca” rallenti, dall’inps infatti puntualizzano, che non c’è nessuna fretta, le domande si possono presentare per tutto il periodo della crisi. Inoltre l’indennità non farà reddito.

Ma intanto dall’una di questa notte fino alle 8.30 di stamattina, comunicano dall’istituto di previdenza, che sono già pervenute oltre 300mila domande regolari e al momento si stanno ricevendo 100 domande al secondo. Numeri impressionati che hanno mandato in tilt il sito che di fatto è inaccessibile.

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, all’Ansa ha però dichiarato che nonostante la mole di contatti il sistema sta reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri. Ma alcuni utenti segnalano anomalie con “Accesso ai dati altrui”. Di fatto si tratterebbe di “scambi di persona” con accessi che risultano effettuati con nomi diversi da quelli reali dei richiedenti.

Da qui l’invito di Tridico agli utenti a non avere fretta ed attendere il momento buono, anche in relazione al fatto che le domande possono essere presentate per tutto il periodo della crisi. Inoltre il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre.