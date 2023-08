Intelligence Usa: “Kiev fallirà l’obiettivo primario della controffensiva”

“I funzionari dell’intelligence statunitense non credono che la controffensiva Ucraina possa riprendersi la città di Melitopol, occupata dai russi”

A riferirlo, secondo quanto scrive il Washington Post, sono persone vicine ai dossier” riservati dell’intelligence Usa. L’obiettivo principale, Melitopol, “si trova all’incrocio di due importanti autostrade e di una linea ferroviaria che permettono alla Russia di spostare truppe e rifornimenti dalla penisola di Crimea ad altri territori occupati nell’Ucraina meridionale”.

Se Kiev non riuscirà a espellere le truppe russe da Melitopol, scrive ancora il Wp, “l’Ucraina non riuscirà a raggiungere uno dei suoi obiettivi principali nella controffensiva in corso: interrompere il ponte terrestre che collega la Russia alla penisola di Crimea, che Mosca ha sequestrato a Kiev nel 2014”