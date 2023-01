Ispica (RG). Si schianta nella notte su un palo: 38enne muore nonostante indossasse il casco

Tragedia nella notte: un 38enne perde il controllo della moto si schianta su un palo e muore



È accaduto la scors aniotte sulla strada statale 115, in territorio di Ispica, all’altezza del locale “I Mori”, in direzione Rosolini. La vittima è il 38enne, Salvo Gennaro, muratore, nubile, con una grande passione per gli animali e le moto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della sua moto, quando, per cause in corso di accertamento, ma sembrerebbe essere stato un incidente autonomo, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della segnaletica stradale. Nel terribile impatto il 38enne nonostante indossasse il casco sarebbe morto sul colpo.

Alcuin passanti hanno chiamato i soccorsi e sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, con i sanitari a bordo hanno trovato l’uomo in una pozza di sangue e non hanno potuto fare nulla per salvarlo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Modica che hanno posto sotto il mezzo sequestro.