Israele: 250 morti israeliani e 1450 feriti, forse 50 ostaggi. Palestinesi contano 230 morti e 1700 feriti

Gli ostaggi secondo Hamas sono 35 israeliani tra militari e civili, ma altre fonti indicano oltre 50 rapiti dai terroristi islamici

Il bilancio delle vittime del massiccio attacco del gruppo terroristico Hamas contro Israele è salito a oltre 250 morti”. Lo scrive The Times of Israel, citando funzionari medici, precisando che “il bilancio potrebbe continuare a salire. I feriti sono almeno 1.450, molti dei quali gravi”.

Problematico anche il fronte degli ostaggi: secondo le dichiarazioni di Hamas sarebbero 35 israeliani tra militari e civili, ma altre fonti e media parlano di almeno 50 persone portate vie dai terroristi. Sembra che molti di questi prigionieri inoltre, sarebbero già stati portati a Gaza tramite i noti tunnel usati da Hamas.

Sul fronte palestinese, soprattuto a seguito dei bombardamenti su Gaza, si registrano circa 230 morti e almeno 1700 feriti, compresi i commando entranti in Israele. Si prevede che i numeri di morti e feriti aumenteranno nelle prossime ore, sia per israeliani che per palestinesi.