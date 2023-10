La bordata del Prof. Orsini: “La guerra in Palestina? Si risolve con il ritiro immediato di Israele dai territori occupati”

Mentre in Israele e Palestina si combatte con bilanci ufficiosi che parlano di 1000 feriti e oltre 100 morti da parte israeliana, il professor Alessandro Orsini rigira al mittente il mantra occidentale usato contro la Russia nella guerra in Ucraina: “Israele deve ritirarsi immediatamente e senza condizioni dai territori occupati”

Stoccata al Corriere della Sera, che però evidentemente è preso in causa al pari di tutti i media mainstream: “Caro Corriere della Sera, il problema della guerra in Palestina si risolve con il ritiro immediato e senza condizioni di Israele da tutti i territori occupati. Non è quello che hai sempre proposto per porre fine alla guerra in Ucraina?”

Lo ha scritto il professore Alessandro Orsini su Facebook, evidente provocazione – e forse neppure tanto – contro coloro che invece di cercare vie di dialogo diplomatico asseriscono che l’unico modo per avere un cessate il fuoco in Ucraina sarebbe quello che la Russia ritirasse in toto tutte le proprie truppe da tutti i territori occupati, Crimea compresa.