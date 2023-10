Santa Margherita Belice. Trattore si ribalta: 65enne in gravi condizioni  trasferito in elisoccorso a Palermo

Stava lavorando su un suo appezzamento di terreno con un mezzo cingolato che lo ha travolto: sessantacinquenne in gravi condizioni

E’ accaduto in contrada Montagnola a Santa Margherita Belìce. Secondo una prima ricostruzione, ma dell’accaduto si stanno occupando i carabinieri, un sessantacinquenne stava guidando un mezzo cingolato con carrello, quando per cause in corso di accertamento.è rimasto gravemente ferito.

Sul posto nono arrivati i soccorsi e per l’uomo è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del 118 che lo ha trasferito al Trauma center di Palermo.