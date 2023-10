Stefano muore colto da un malore mentre è in ospedale per visitare una zia: inutile il ricovero immediato

Stefano Orlandi, figlio dell’ex sindaco del Comune di Montemurlo, Umberto è morto, a causa di un improvviso malore

A renderlo noto è il sindaco di Montemurlo Simone Calamai che si è stretto alla famiglia Orlandi e in particolare al padre Umberto, sindaco della cittadina tra gli anni Ottanta e Novanta Stefano Orlandi, 59 anni, era noto in città per aver gestito insieme al padre il mobilificio Orlandi di via Lunga a Montemurlo. Stefano Orlandi ultimamente viveva a Prato con la moglie. L’uomo l’alro ieri, si era recato a Firenze in un Rsa a trovare un’anziana zia quando improvvisamente è stato colto da un malore ed è stato ricoverato in ospedale. Purtroppo poche ore dopo, nella notte le sue condizioni sono precipitate ed è deceduto.

“Stefano era una persona buona e benvoluta da tutti a Montemurlo – lo ricorda Calamai – Sono profondamente addolorato per questa perdita e per il grave lutto che colpisce l’amico Umberto Orlandi e la moglie ai quali, a nome di tutta l’amministrazione, mi stringo in segno di cordoglio”.

Da ieri 6 ottobre la salma è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia di Prato (via Convenevole). Il funerale si celebrerà, oggi sabato 7 ottobre alle 14, nella cappella della Misericordia, sempre in via Convenevole e quindi la salma sarà tumulata nel cimitero di Galciana.