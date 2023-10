Israele all’Egitto: Non inviate camion di aiuti a Gaza o li bombardiamo

Le autorità israeliane hanno minacciato l’Egitto di bombardare i camion che trasportano eventuali aiuti a Gaza

Lo Stato ebraico ieri ha deciso di isolare completamente l’enclave palestinese, assediandola, chiudendo tutti gli ingressi, per lasciarla senza cibo, acqua. carburante e medicinali come denunciato anche dall’Oms. Lo riferisce l’emittente israeliana Channel 12, secondo cui i convogli di camion con il carburante e le merci egiziane che dovevano entrare a Gaza ” sono stati costretti a ritirarsi dal valico di Rafah”. Il valico che è stato chiuso a tempo indeterminato è l’unico punto non controllato da Israele.

L’Egitto in considerazione della sofferenza dei civili, aveva avanzato la richiesta di camion con aiuti nella Striscia di Gaza, ma Israele ha respinto al mittente la richiesta, aggiungendo che “se i camion avessero cercato di attraversare il valico, i risultati sarebbero stati di conseguenza.

Il valico di Rafah è l’unica uscita dalla Striscia di Gaza che non è nelle mani di Israele, ma stamattina un attacco aereo israeliano il secondo raid in meno di 24 ore lo ha colpito creando “un buco che ostacola il transito verso e dalla parte egiziana”..Lo ha riferito l’autorità di frontiera sul lato di Gaza, secondo quanto riporta il Washington Post. Il valico di Rafah era stato appena riparato in seguito ad un attacco aereo israeliano di ieri sera, ha detto a Sky News Arabia Iyad al-Bazum, portavoce del ministero degli Interni di Gaza controllato da Hamas.