Israele: Hezbollah lancia razzi e colpi d’artiglieria dal Libano, nella notte colonne di blindati e carri armati israeliani verso confine

Hezbollah lancia razzi contro Israele dal territorio libanese, questa mattina 08-10-2023



Notte e mattina di scontri in Israele, dove la guerra con Hamas ed Hezbollah si è allargata verso il confine con il Libano da cui sono partiti razzi e colpi di mortaio contro posizioni israeliane. Report iniziali di questa mattina – già attorno alle 6:00 ora italiana – parlavano di attacchi con artiglieria dal Libano, pare, immediatamente neutralizzate dalle forze ebraiche. L’obiettivo dell’attacco dell’Hezbollah libanese in territorio israeliano sarebbe stato un sito radar incaricato di monitorare i movimenti nel sud del Libano. Sempre questa mattina Hezbollah ha poi iniziato a lanciare razzi contro Israele sempre dal territorio libanese, come mostrano le immagini a inizio articolo.

Hezbollah libanese ha già rivendicato di aver compiuto “tiri di artiglieria e lanci di razzi” su Israele dal territorio del Libano: “La risposta militare israeliana al lancio di razzi da parte della resistenza (Hezbollah) è stata contenuta e studiata, si è concentrata su zone agricole e boschive disabitate. La reazione del nemico indica che per il momento non intende aprire una guerra nel fronte nord“, ha detto Ali Shuayb, corrispondente della tv al Manar del partito armato filo-iraniano.

L’immeditata risposta di Israele alle cannonate e ai razzi dal libano è sicuramente da ricercare nei movimenti di questa notte, dove, tra le altre, anche un’intera colonna militare di blindati pesanti è stata avvistata nel nord di Israele, in evidente direzione Libano. Testimoni oculari hanno filmato un convoglio di mezzi militari pesanti nella città di Safed, nel nord di Israele. La colonna era composta sia da carri armati che da veicoli cingolati militari da trasporto truppe e obici semoventi.