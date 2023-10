Israele. Iran accusa: “Gli USA coinvolti militarmente nel conflitto, responsabili per crimini contro Palestina”

“La priorità dell’Iran è porre fine al brutale e disumano assedio di Gaza”

“L’Iran ritiene che gli Stati Uniti siano già coinvolti militarmente nel conflitto tra Israele e i palestinesi”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani nel corso di una conferenza stampa trasmessa in tv.

“La responsabilità dei paesi che sostengono Israele non è inferiore alla responsabilità dell’entità per i crimini commessi contro il popolo palestinese”, ha aggiunto. “I crimini del nemico sionista sono stati ripetuti per 70 anni e i palestinesi stanno resistendo a questi crimini”, ha affermato Kanaani. “La priorità dell’Iran è porre fine al brutale e disumano assedio di Gaza, mettere fine ai bombardamenti e consentire il flusso di aiuti umanitari nella regione”, ha concluso il portavoce di Teheran.