Kiev ammette: controffensiva bloccata dalla superiorità delle forze e mezzi russi, le battaglie a Est sono violente

“L’esercito russo ha rafforzato i suoi schieramenti e sta attaccando nelle direzioni di Lyman e Kupyansk, i bombardamenti sono intensi e i combattimenti infuriano”

Lo rende noto con un post su Telegram, la viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar, spiegando che i combattimenti nella zona orientale del Paese sono intensi e violenti e la situazione per l’esercito ucraino è molto difficile: “Il nemico non abbandona i suoi piani per raggiungere i confini delle regioni di Donetsk e Lugansk, direzione principale dell’offensiva nemica. Le nostre truppe stanno agendo con coraggio, la superiorità di forze e mezzi del nemico non gli permettono di avanzare”, scrive Malyar.

Mosca intanto continua a pubblicare video di carri armati occidentali, soprattutto Leopard, che continuano ad essere distrutti.