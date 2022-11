Kiev ancora senza luce, ripristinato approvigionamento idrico ma “presione bassa”: problemi anche con telefonia e internet

Kiev tenta faticosamente di rialzarsi dopo l’ultimo massiccio attacco russo all’Ucraina che ha lasciato l’80% della nazione completamente senza luce

Ben il 50% di Kiev è completamente senza elettricità a seguito degli attacchi della Russia alle infrastrutture critiche che hanno portato a interruzioni di corrente diffuse in tutta l’Ucraina. Lo riferiscono le autorità ucraine. Sempre nella capitale ucraina sono in programma piani per fornire alternativamente luce ai cittadini con turni di appena tre ore.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha chiesto ai residenti in grado di farlo di lasciare provvisoriamente la città a causa dei blackout di energia elettrica, riscaldamento e acqua. “Se avete una casa fuori città o amici o conoscenti con case con stufe o riscaldamenti e rifornimento autonomo di acqua, non è una cattiva idea quella di trasferirvi”, ha affermato. Le autorità locali non stanno però ancora considerando l’idea di evacuare i residenti dalla città, ma solo di trasferire parte dei residenti negli orfanotrofi e nelle case di riposo fuori città.

L’approvvigionamento idrico della città intanto è stato completamente ripristinato, ma alcuni consumatori potrebbero riscontrare una pressione dell’acqua insufficiente, in particolare ai piani superiori dei palazzi. Le squadre di emergenza stanno lavorando per ripristinare l’energia elettrica e il riscaldamento.

Anche le comunicazioni mobili sono problematiche. “Il funzionamento delle reti di tutti gli operatori mobili dipende direttamente dall’alimentazione. La comunicazione sarà disponibile in tutti i distretti di Kiev non appena il sistema elettrico si sarà stabilizzato”, ha promesso l’amministrazione.

Come noto, mercoledì scorso la Russia ha lanciato circa 70 missili contro le infrastrutture ucraine lasciando l’80% del Paese al buio e senza acqua. Tutti e 15 i reattori nucleari ucraini sono stati forzatamente scollegati dalla rete perché la fornitura di elettricità era diventata instabile.

“E’ stato il tipo di incidente che non succedeva da non so quanti anni, forse 80-90 anni – ha commentato il presidente ucraino Zelensky – Un Paese nel continente europeo completamente senza luce”.