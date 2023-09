Kim Jong Un andrà in Russia per discutere con Putin della fornitura armi a Mosca

Il leader nordcoreano Kim Jong-un si recherà in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin e discutere di possibili forniture di armi alla Russia per la guerra in Ucraina e di altre forme di cooperazione

Lo scrive il New York Times, citando funzionari americani ed Alleati, precisando che Kim Jong-un, probabilmente utilizzerà il treno blindato come mezzo di trasporto per recarsi da Pyongyang a Vladivostock, sulla costa Pacifica, ad incontrare il leader del Cremlino. L’incontro tra i due leader dovrebbe avvenire a margine dei lavori dell’Eastern Economic Forum, che si svolgerà dal 10 al 13 settembre. Kim ha in programma di visitare anche il molo 33, dove attraccano le navi della flotta russa del Pacifico.

Secondo le fonti citate dal quotidiano statunitense, Putin e Kim discuteranno della fornitura proiettili di artiglieria alla Russia, mentre il Nord Corea avrebbe in cambio tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini nucleari. Già mercoledì scorso, la Casa Bianca aveva reso noto che tra Putin e Kim c’era stato uno scambio di lettere su un possibile accordo sulle armi e per John F. Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, i colloqui ad alto livello sulla cooperazione militare tra le due nazioni “stanno avanzando attivamente”.

Sempre secondo quanto scrive il New York Times, che cita Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, si è recato in Corea del Nord, per cercare di convincere Pyongyang a vendere munizioni alla Russia. “Come abbiamo detto pubblicamente, i negoziati sugli armamenti tra Russia e Corea del nord stanno progredendo attivamente”, ha affermato. “Abbiamo informazioni secondo cui Kim Jong-un conterebbe su un proseguimento di queste discussioni, possibilmente con un impegno diplomatico ad alto livello in Russia”.