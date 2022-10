La Democrazia Cristiana Nuova, grazie all’On. Carmelo Pace si radica in provincia di Agrigento: ecco le nuove adesioni

La Democrazia Cristiana Nuova in provincia di Agrigento, grazie al lavoro del neo eletto Onorevole all’Ars Carmelo Pace si sta radicando in maniera capillare: tanti i politici locali che hanno aderito

Dopo le prime adesioni – qui l’articolo – in tanti stanno sposando il progetto politico della Democrazia Cristiana Nuova del Commissario Regionale Totò Cuffaro, che nella provincia di Agrigento all’assemblea siciliana è rappresentata dall’ex sindaco di Ribera Carmelo Pace, oggi deputato all’ARS.

Queste le nuove adesioni che da indiscrezioni, pare non saranno le sole.

A Racalmuto nominato Commissario cittadino Leonardo Sciascia: “La decisione del Presidente Cuffaro di nominarmi commissario cittadino della DC Nuova mi riempie di orgoglio, poiché arriva dopo un periodo di continui confronti e di condivisione di un progetto che oggi possiamo affermare essere diventato una realtà importante in Sicilia”

A Villafranca Sicula aderiscono i consiglieri comunali, Vanessa Girgenti e Domenico Balsamo: “Abbiamo provveduto a comunicare al presidente del consiglio la nostra scelta di aderire alla Democrazia Cristiana Nuova cercando di impegnarci, ancora di più, con l’aiuto della stessa, alla risoluzione delle problematiche del nostro territorio. Siamo consapevoli che tanto si potrà fare, a maggior ragione con la presenza attiva del deputato regionale Carmelo Pace, a cui ci lega decenni di affetto, stima e di amicizia”.

A Castrofilippo aderisce la consigliera Virginia Brucculeri : “Dopo l’ottimo risultato ottenuto dalla Democrazia Cristiana nuova sia a livello regionale che a livello locale, come Consigliera Comunale della città di Castrofilippo ufficializzo con orgoglio al Presidente del consiglio, e ai colleghi Consiglieri tutti, la mia adesione alla Democrazia Cristiana nuova”.



A Realmonte Nominato Commissario Coordinatore l’ex Sindaco Piero Puccio: “La nomina a Commissario Coordinatore di Realmonte della Democrazia Cristiana, da parte del Presidente Totò Cuffaro, mi onora e nel contempo mi da la carica e la voglia per ritornare a fare politica attiva”.



A Cianciana aderiscono la consigliere comunale Angela Setticasi e il Consigliere Francesco Alfano che dice: “Da cittadino e da consigliere comunale ho favorevolmente aderito alla Democrazia Cristiana. Ringrazio l’On. Carmelo Pace per la fiducia che mi ripone e per le capacità che mi riconosce, oltre al sentimento di stima e sincera amicizia che a lui mi lega”.

A Canicattì nominato commissario cittadino il dott Vincenzo Asti: “Nel comunicare la mia nomina a commissario della Democrazia Cristiana per il Comune di Canicattì desidero ringraziare il commissario regionale Totò Cuffaro per la stima e la fiducia accordatami ,segno di un legame antico e profondo”.

A Menfi nominato Commissario Coordinatore il Geom. Tonino Tassinari: “Accolgo con entusiasmo questa nuova esperienza – ha commentato – a servizio della quale metterò il mio impegno e la mia passione”. il neo Commissario ha costituito il coordinamento cittadino.



A Siculiana nominato Commissario Coordinatore Giuseppe Scibetta giovane ex consigliere comunale: “ Sono onorato e felice dell’incarico di grande responsabilità affidatomi dal Presidente Cuffaro oggi Coordinatore Regionale della Democrazia Cristiana”.

A Burgio Pasquale Leovirisario nominato commissario cittadino e aderisce il consigliere Calogero Piazza. “La mia scelta, da amante della politica sin dai tempi dell’Università, di avvicinarmi ed aderire alla Democrazia Cristiana Nuova, – dice Pasquale Leovirisario – scaturisce dalla stima e dall’ammirazione che ho sempre avuto, in primis per il Commissario Regionale della DC nuova Totò Cuffaro e poi per l’amico, oggi Onorevole Carmelo Pace.

“Grazie all’amicizia che mi lega a Carmelo Pace, – dice Calogero Piazza – ho apprezzato in questi anni la sua disponibilità e la sua forza nel farsi carico dei problemi di ogni singolo cittadino, dandone una risposta reale e concreta. Ora più di prima la sua elezione deve essere la risposta che da tempo manca nel nostro territorio”.

Ad Alessandria della Rocca Angela Chiazza nominata commissaria cittadina: “Da cittadina alessandrina, legata al mio paese per lavoro,sono orgogliosa di aver accettato la nomina di commissario coordinatore di Alessandria della Rocca ed ufficializzo l adesione al partito. Ringrazio infinitamente il Presidente Cuffaro, promotore della DC Nuova per avermi dato l’opportunità di svolgere questa mansione e l’onorevole Carmelo Pace al quale sono legata da una profonda stima di amicizia”.