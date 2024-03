Il ministro degli Esteri francese Stephane Sejourne ha affermato che l a Francia non intende inviare le sue truppe in Ucraina,

Lo ha detto alla radio France Inter, come riporta la Tass, aggiungendo che “I francesi non moriranno per l’Ucraina. Non invieremo truppe”. La marcia indietro arriva dopo che il 26 febbraio scorso, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che in un incontro a Parigi aveva proposto agli alleati Nato la questione del possibile invio di forze di terra occidentali in Ucraina.

Macron ha affermato che nell’incontro con rappresentanti di circa 20 paesi occidentali ha discusso di ulteriore sostegno all’Ucraina nel conflitto con la Russia ed è stata sollevata la questione del possibile invio di forze di terra occidentali in Ucraina. Il presidente francese ha precisato che a suo avviso i partecipanti non hanno raggiunto un accordo su questo tema, ma uno scenario del genere non può essere escluso in futuro. Dopo la conferenza, i rappresentanti della maggior parte dei paesi partecipanti hanno dichiarato di non avere intenzione di inviare truppe in Ucraina e, inoltre, si sono opposti alla loro partecipazione alle ostilità contro la Russia. Oggi arriva il dietro front.