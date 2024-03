Mosca replica duramente alle minacce di Austin: “Ora tutto il mondo vede chi è l’aggressore: Washington”

Le parole del segretario alla Difesa Usa, Lioyd Austin, “se Kiev perde, la Nato combatterà contro la Russia”, sono state viste da Mosca come una minaccia ed ha replicato



“Se l’Ucraina cade credo davvero che la Nato entrerà in guerra con la Russia”, ha detto Lioyd Austin, parole che non sono piaciute dalle parti di Mosca, che vistasi minacciata ha replicato duramente. “Sono una minaccia diretta alla Russia o vogliono essere una scusa per Zelensky? – ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova – in entrambi i casi è una follia, però ora tutto il mondo vede chi è l’aggressore: Washington”.