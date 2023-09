Lavrov boccia la proposta di Guterres per corridoi del grano: “è Irrealistica”

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov boccia come “irrealistica” la proposta del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres per far ripartire l’accordo sui corridoi del grano nel mar Nero, che la Russia non ha rinnovato

Lavrov a margine del G20 di Nuova Delhi ha affermato che “Leggendo la lettera di Guterres, si ha l’impressione che il capo dell’Onu sia sfruttato da una parte interessata”. Guterres aveva proposto nella sua missiva di ricollegare la Russia al sistema di pagamenti internazionali Swift con la creazione di una sussidiaria della Banca russa dell’agricoltura per determinati pagamenti. Lavrov però ha spiegato che Guterres pensava di collegare al sistema Swift una filiale della banca agricola di stato russa in Lussemburgo. “E’ una filale che non ha la licenza per le operazioni bancarie… verrebbe chiusa”, ha fatto notare Lavrov, respingendo anche le proposte sull’assicurazione delle navi cargo russe.

La proposta era già stata nettamente respinta anche dall’Ucraina, che l’ha considerata un modo di aggirare le sanzioni imposte dagli occidentali. e Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha sferrato un duro attacco alle Nazioni Unite e al segretario generale António Guterres: “Chi avrebbe potuto immaginare che le Nazioni Unite si sarebbero trasformate nei principali lobbisti dei criminali di guerra?”, ha scritto Podolyak su X.