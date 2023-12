L’avv. saccense Caterina Santangelo eletta coordinatrice del gruppo donne di Noi Moderati in Sicilia

“Noi Moderati, partito di centro della coalizione di centrodestra, rafforza la presenza nel territorio e si apre ancor di più al contributo delle donne, già molto presenti e attive nella nostra comunità politica con iniziative e ruoli di rilievo”

E’ quanto comunica Massimo Dell’Utri coordinatore regionale di Noi Moderati. “Consolidiamo in questo modo la nostra azione politica, ponendoci ancora una volta al fianco di amministratori locali e di esponenti della società civile impegnati nello sviluppo delle nostre città’. In questo contesto la nomina di Caterina Santangelo e’ emblematica di un impegno che ha declinato nel territorio di Sciacca da avvocato e come riferimento di iniziative politiche e sociali. A lei il compito di coordinare le donne del partito, nel solco del programma politico di cui, a livello nazionale, sono interpreti e fautori Maurizio Lupi e Saverio Romano. A Caterina e a tutte le donne di Noi Moderati, il nostro pieno sostegno e l’apprezzamento per quanto hanno fatto e per l’apporto che confermeranno con entusiasmo”.