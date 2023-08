l’India acquisterà dalla Russia grandi quantità di grano a prezzi scontati

L’India sta trattando con Mosca per importare grano russo a basso costo, in una mossa volta a incrementare le forniture e frenare l’inflazione in vista delle elezioni del prossimo anno

Lo riporta la Reuters, citando sue fonti. Le importazioni consentirebbero a New Delhi di intervenire in modo più efficace sul mercato per abbassare i prezzi del grano, che hanno alimentato l’inflazione, arrivata a luglio ai massimi degli ultimi 15 mesi.

“Il governo sta esplorando la possibilità di importazioni attraverso il commercio privato e accordi tra governi. La decisione sarà presa con cautela”, ha detto una delle fonti in forma anonima. L’India non importa grano attraverso accordi diplomatici da anni. L’ultima volta che ha importato una quantità significativa di grano è stato nel 2017.