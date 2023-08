L’India non invita l’Ucraina al G20 del mese prossimo a New Delhi

Una decisione politicamente pesante quella dell’India che invita la Russia e non l’Ucraina, che divide in modo netto il mondo in due blocchi

L’India ha scelto di non invitare l’Ucraina al summit G20 che si terrà il mese prossimo a New Delhi, mentre la Russia figura nuovamente nell’elenco nonostante i ripetuti appelli a espellerla. Spetta al paese ospitante decidere quali Paesi non membri invitare ogni anno: Kiev è stata invitata al vertice in Indonesia lo scorso anno e al G7 in Giappone all’inizio di quest’anno.