L’Iran presenta “Fatah” il suo missile ipersonico invisibile ai radar e in grado di distruggere qualsiasi sistema antimissile

Anche l’Iran ora ha il missile balistico ipersonico, “Fatah’ questo il suo nome non è intercettabile dai radar e “Può penetrare tutte le difese degli Usa e di Israele, incluso l’Iron Dome” La forza aerospaziale delle Guardie rivoluzionarie questa mattina ha presentato il nuovo missile ipersonico. Alla cerimonia era presente anche il presidente iraniano Ebrahim Raisi, come riporta l’agenzia di stampa Irna.

Secondo le Guardie, le prestazioni di “Fatah”, che significa il Conquistatore, sono tali da stravolgere la sicurezza del Medio Oriente, il missile potrebbe colpire Israele in 400 secondi dal lancio. perforando anche il loro sistema “Iron Dome”

Secondo gli iraniani, il missile balistico ipersonico ha una gittata di 1.400 chilometri, ed una velocità prima di colpire il bersaglio è di 13-15 Mach. Sarebbe quindi in grado di superare qualsiasi sistema di scudo missilistico e distruggerlo. Ha grande manovrabilità, nonché la capacità di passare attraverso i sistemi radar, superando le difese aeree e potenzialmente è in grado di trasportare una testata nucleare. La nuova arma non è stata testata ufficialmente e questo insinua dubbi sulla sua reale efficacia.