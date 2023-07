L’Iran presenta i nuovi droni Shahed-149 “Gaza”: verrà usato anche in Ucraina dai russi?

Il nuovo drone iraniano “può trasportate fina 13 bombe teleguidate” e sarebbe dotato di alta autonomia di volo

Teheran ha presentato il nuovo drone Shahed-149 “Gaza”, in onore della città palestinese simbolo della resistenza arabo-musulmana contro lo stato israeliano. Secondo le notizie di stampa iraniana, il “Gaza” – con una apertura alare di ben 21 metri ed un motore da 750cv – è in grado di trasportare fino a 13 bombe teleguidate e sarebbe dotato di una buona autonomia di volo potendo rimanere in aria per ben 35 ore e percorrere oltre 2mila kilometri alla velocità di crociera di 350 km/h. Il suo ruolo è comparabile a quello del drone americano MQ-9 Reaper.



Non è chiaro se questo drone potrà in futuro essere usato anche in Ucraina, dato che l’esercito russo ha già fatto largo uso degli Shahed-136, che in Russia chiamano Geran-2, contro l’esercito e le infrastrutture di Kiev. La collaborazione tra Teheran e Mosca è cosa ben nota e sebbene l’Iran abbia negato di fornire armamenti alle nazioni in guerra, i buoni rapporti tra le due nazioni nell’ultimo anno sono sicuramente migliorati, soprattutto in chiave anti-occidentale.