Lucca Sicula (AG). Auto precipita in un burrone: muore un 18enne, tre i feriti, uno è gravissimo

Tragedia nella notte nell’agrigentino: un’auto con 4 ragazzi è precipitata in un burrone: perde la vita 18enne e feriti gli altri tre, uno è gravissimo

È accaduto intorno alle 3,30, in contrada Dragotto, tra Burgio e Lucca Sicula. La vittima è Gian Vito Pio Di Leo, che aveva compiuto 18 anni la scorsa primavera. Secondo una prima ricostruzione, i quattro giovani viaggiavano su una Lancia Y, quando per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in un burrone. Gian Vito Pio Di Leo, è morto sul colpo, mentre il conducente, un 18enne di Lucca Sicula, è rimasto gravemente ferito e nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale Giovani Paolo II di Sciacca. Feriti gli altri due occupanti dell’auto.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, una squadra di vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione che hanno eseguito i rilevi ed avviato le indagini per stabilire l’esatta dinamica.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/