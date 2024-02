Lula: “A Gaza popolo palestinese come quando Hitler decise di uccidere gli ebrei”. Netanyahu: “frasi vergognose”

“Quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza non è una guerra, ma un genocidio”

Lo ha affermato il presidente del Brasile, Luiz Inàcio Lula da Silva, da Addis Abeba, facendo riferimento alle azioni di Adolf Hitler contro gli ebrei. “Ciò che sta accadendo al popolo palestinese nella Striscia di Gaza non è esistito in nessun altro momento storico. In effetti, esisteva. Quando Hitler decise di uccidere gli ebrei”. Queste le dure parole di Lula dette durante la conferenza stampa che ha concluso il suo viaggio in Etiopia.

Poco dopo è arrivata la risposta altrettanto dura del premier israeliano, Benyamin Netanyahu: ”Le frasi pronunciate dal presidente del Brasile sono vergognose e gravi. Sminuiscono la Shoah e rappresentano un tentativo di colpire il popolo ebraico ed il diritto di Israele alla difesa”, ha affermato il premier israeliano commentando le dichiarazioni odierne del presidente brasiliano che ha accusato Israele di commettere genocidio.

‘Il suo paragone fra Israele da un lato e la Shoah dei nazisti ed Hitler dall’altro – ha aggiunto Netanyahu – varca una “linea rossa”. ”Con il ministro degli esteri Israel Katz – ha concluso – abbiamo deciso di convocare immediatamente l’ambasciatore del Brasile per esprimergli immediatamente il nostro biasimo”.