L’Ungheria attacca Macron “Sotto la guida francese, si rischia la guerra mondiale”

“I leader dell’Europa occidentale dovrebbero ammettere che la loro strategia di guerra in Ucraina è fallita e che se avessero dedicato alla costruzione della pace la metà degli sforzi che hanno profuso per i trasferimenti di armi, ci sarebbe stato un cessate il fuoco molto tempo fa”

Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, presente a Bruxelles per partecipare al Consiglio Esteri. “Sotto la guida francese, il pericolo di una guerra mondiale diretta viene ora alimentato secondo il principio ‘la migliore difesa è l’attacco'”, ha proseguito, sottolineando come l’eventuale “dispiegamento di truppe in Ucraina rischi di aggravare la guerra ed è totalmente in contrasto con le decisioni prese finora dalla Nato”. Non vogliamo la guerra in Europa e speriamo che i nostri colleghi europei non continuino a giocare con il fuoco”, ha concluso.