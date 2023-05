L’Ungheria blocca 500 milioni di fondi Epf per inviare armi a Kiev

Budapest ieri ha bloccato l’erogazione dell’ottava tranche di fondi provenienti dallo European Peace Facility (Epf) che sarebbero servite per acquistare armi destinate all’Ucraina

La tranche che ha un valore di 500 milioni di euro doveva essere erogata il prossimo lunedì. L’Ungheria però avrebbe preteso “garanzie” che l’Epf mantenga in futuro il suo orizzonte “globale” e che quei fondi non siano unicamente utilizzati per armare Kiev. L’Epf rimborsa gli Stati membri che hanno donato materiale bellico all’Ucraina,di norma al 50% ma non c’è uno standard fisso.