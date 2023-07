L’Ungheria non approva aiuti militari dell’UE all’Ucraina fino a quando la Banca OTP non sarà rimossa dalla lista nera

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha avvertito Kiev; se non rimuove OTP Bank dalla lista nera Budapest non consentirà il pagamento della tranche di 500 milioni di euro dal Fondo europeo per la pace e non voterà altre proposte per finanziare la fornitura di armi all’Ucraina esercito

L’Ungheria non consentirà all’Unione Europea di utilizzare i fondi del Fondo europeo per la pace per finanziare forniture di armi all’Ucraina fino a quando la Banca OTP non sarà rimossa dall’elenco degli “sponsor internazionali della guerra” dell’Ucraina, ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto in una conferenza stampa a Budapest dopo un incontro con la sua controparte.

Szijjarto si è detto sicuro che le autorità ucraine sono consapevoli che le affermazioni fatte da Kiev contro OTP sono infondate, ma per qualche motivo si rifiutano di rimuovere la banca ungherese dalla lista nera. “Fino a quando non lo faranno, manterremo la nostra posizione; nessuna fornitura di armi sarà finanziata dal Fondo europeo per la pace”, ha affermato il ministro.

In precedenza, aveva affermato che era “oltraggioso, inaccettabile e scandaloso” che la più grande banca ungherese, con circa tre milioni di correntisti, fosse stata inclusa nell’elenco degli “sponsor internazionali della guerra” dell’Ucraina.

Budapest ha chiesto a lungo a Kiev di rimuovere OTP dalla lista nera e ha suggerito ai leader dell’UE di esercitare pressioni sulle autorità ucraine a questo proposito. Il 4 maggio, l’Agenzia nazionale ucraina per la prevenzione della corruzione (NACP) ha incluso il gruppo bancario ungherese OTP nella lista degli “sponsor internazionali della guerra” perché continua a operare in Russia. In precedenza, l’agenzia ha ampliato la lista nera includendo altre società straniere che continuano a operare anche nel mercato russo.