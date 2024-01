L’Ungheria non parteciperà a fondo di 5 miliardi per le armi a Kiev proposto dall’Europa

L’Ungheria non impedirà ai membri dell’Ue di istituire uno strumento finanziario di 5 miliardi di euro all’anno per l’invio di armi all’Ucraina, ma non si assumerà alcun onere finanziario in questo senso

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto in una conferenza stampa a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Parlando del nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia che l’Ue si appresta a varare in occasione del secondo anniversario della guerra in Ucraina, Szijjarto ha detto che il motivo principale dietro questa proposta è l’obbligo di “conformarsi e creare un’apparenza di azione”. L’Ungheria ha invece posto il veto sul finanziamento di 50 miliardi all’Ucraina.

Il ministro ungherese ha infine confermato l’incontro con la controparte ucraina il 29 gennaio a Uzhhorod, che dovrebbe preparare quello tra il premier ungherese, Viktor Orban, e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il meeting si terrà alla vigilia del vertice straordinario dei leader europei a Bruxelles in cui si discuterà del sostegno finanziario a Kiev su cui Budapest ha finora posto il veto.