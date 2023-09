“L’uomo forte della Cirenaica”, il generale Khalifa Haftar in visita in Russia: “Bengasi e Tobruk basi per le navi della Marina militare russa”

Dopo la visita russa in Cirenaica, il comandante dell’esercito nazionale libico, il generale Khalifa Haftar, ha visitato ieri la Russia, dove ha incontrato i vertici del Ministero della Difesa: sul tavolo gli sviluppi della Libia e le relazioni bilaterali, accordi militari compresi

Il comandante dell’Esercito nazionale libico (LNA), il feldmaresciallo Khalifa Haftar, è atterrato ieri a Mosca dove è stato accolto dal vice ministro della Difesa, colonnello generale Yunus-Bek Yevkurov. Haftar ha incontrato i vertici della Difesa russi, compreso il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu. La notizia era stata diffusa dal servizio stampa dell’LNA il Facebook. L’incontro è avvenuto su invito ricevuto dalla Russia, con focus “sugli sviluppi in Libia” e sulle “relazioni bilaterali”, comprese questioni di reciproco interesse militare.

A inizio settembre, il viceministro Yevkurov aveva visitato la Libia su invito di Haftar. Durante tale incontro si era valutata la possibilità di utilizzare le infrastrutture dei porti di Bengasi e di Tobruk come basi per le navi della Marina militare russa. Secondo le indiscrezioni, l’incontro si era svolto per ottenere il permesso di utilizzare le acque della costa mediterranea della regione orientale della Libia nell’interesse della Russia per un lungo periodo.