Luttwak: “La Russia sta vincendo e le armi non bastano più, ora la Nato dove inviare anche soldati”

Neanche il politologo vicino alla Casa Bianca nega la verità del campo di battaglia: “i russi stanno andando bene e non si fermeranno alla presa delle due Repubbliche indipendentiste”

“L’esercito Russo che all’inizio ha combattuto male, si sta riprendendo ed ora non vuole più solo le regioni del sud e negli ultimi giorni ha avanzato in tutta l’Ucraina ed adesso il problema per tutta l’Europa e L’Italia è che se questa situazione continua vuol dire che mandare armi agli ucraini non è più sufficiente, ma sarà necessario mandare anche soldati, perché se la Russia continua a vincere, allora la superiorità numerica conta e bisognerà mandare i soldati e i Paesi della Nato dovranno affrontare questo problema”.

Queste le parole che Edward Luttwak, consulente strategico della Casa Bianca, ha detto a “Diritto e Rovescio”, programma in onda su Rete4 condotto da Paolo De Debbio. Un concetto chiaro quello di Luttwak, che malgrado sia senza ombra di dubbio pro-Ucraina e pro-Nato, non può fare a meno di ammettere che a questo punto del conflitto l’Ucraina ha ben poche speranze contro l’Esercito russo; almeno finché la Nato non si decide a fornire soldati all’Ucraina. Luttwak non è stato però chiaro sul modo con il quale questi soldati dovrebbero essere forniti, se come intervento Nato “ufficiale” o come invio in massa di “volontari” provenienti dai Paesi Nato, che tanto già adesso vengono addestrati in Ucraina da ufficiali militari occidentali.