 Macron: La Francia fornirà all’Ucraina missili a lungo raggio. Cremlino: “prenderemo contromisure adeguate”

“Abbiamo preso la decisione di fornire nuovi missili [all’Ucraina] che consentano di lanciare attacchi su grandi distanze”

Lo ha detto questa mattina il presidente francese Emmanuel Macron al vertice Nato di Vilnius. Data la situazione attuale e con la controffensiva ucraina che non produce gli effetti sperati, la Francia “ha deciso di aumentare le consegne di armi e attrezzature per consentire agli ucraini di avere la capacità di colpire in profondità”, ha affermato Macron.

Nello specifico si tratta di missili SCALP, simili per agli Storm Shadow del Regno Unito, ma che hanno una gittata di circa 250 km, la più lunga di qualsiasi altra arma occidentale fornita finora all’Ucraina. Secondo fonti militari, la Francia in realtà avrebbe già consegnato all’Ucraina la prima fornitura di missili a lungo raggio Scalp.

L’annuncio come prevedibile che ha scatenato la reazione stizzita del Cremlino: “la fornitura di missili a lungo raggio dalla Francia costringerà la Russia ad adottare contromisure adeguate”, ha commentato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Interfax.