Edouard Husson ritiene che la controffensiva non abbia prodotto nessun risultato tangibile e sia stata deliberatamente promossa in Occidente prima del vertice della NATO a Vilnius

Per Edouard Husson, professore all’Università di Cergy-Pontoise e direttore editoriale del mensile francese “Le Courrier des Strateges”, l‘Ucraina non è riuscita a ottenere risultati significativi in quasi sei settimane della sua tanto pubblicizzata controffensiva. Lo ha detto in una intervista alla TASS.

“Le forze ucraine hanno lanciato un’operazione offensiva quasi sei settimane fa, ma chiaramente non sono riusciti a portare alcun risultato tangibile a causa dei seguenti motivi:

in primo luogo, la linea di difesa dell’esercito russo è abbastanza forte nonostante la lunghezza del fronte.

In secondo luogo, l’Ucraina, per ragioni abbastanza ovvie, manca di una copertura aerea sufficiente per proteggere le sue truppe che avanzano.

Inoltre, le sue scorte di munizioni sono molto inferiori a quelle dell’esercito russo”, ha sottolineato.

Husson ritiene che la controffensiva sia stata volutamente promossa in Occidente prima del vertice Nato di Vilnius. “La controffensiva dell’Ucraina durerà probabilmente ancora per diverse settimane. Una volta terminata, la situazione dipenderà dall’invito o meno della Russia al tavolo dei negoziati, oppure il conflitto continuerà ancora per un po'”, ha concluso l’esperto.

L’analisi di Husson di fatto, concorda pienamente con quella del ministero della Difesa russo, che in precedenza ha affermato che dal 4 giugno scorso, le forze armate ucraine hanno tentato senza successo una controffensiva. Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che l’esercito ucraino non è riuscito a ottenere alcun successo in nessuna area.