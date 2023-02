Macron: “Wagner strumento mafioso della Russia”, Prigozhin: “Non siamo esercito russo, difendiamo chi avete umiliato per anni”

Botta e risposta a distanza tra il presidente francese Emmanuel Macron ed il capo della Wagner Yvgeny Prigozhin: “La Wagner non ha niente a che fare con l’Esercito russo, operiamo in tutto il mondo”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente criticato Vladimir Putin, dicendo che durante un colloquio dell’anno scorso il presidente russo gli aveva detto che la compagnia militare privata Wagner non aveva nulla a che fare con la Russia, quando invece, secondo giudizio del francese, questo non è vero e invece la Wagner è ormai uno strumento militare della Federazione Russa. Sul caso è intervenuto oggi anche il capo della Wagner.

“Un anno fa ho parlato con Putin e mi ha assicurato che la Russia non aveva nulla a che fare con il gruppo Wagner”, ha detto Macron alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. “L’ho accettato”, ha detto il presidente francese riportato da Politico, ma da allora il gruppo Wagner ha fornito servizi militari a sostegno dello sforzo bellico della Russia e quindi per Macron, Mosca “ha formalizzato il fatto che Wagner era un mezzo esplicito, diretto, diplomatico-militare, neo-mafioso della Russia in tutto il mondo”, ha concluso Macron.

Oggi, l’Ufficio stampa della PMC Wagner ha pubblicato il commento di Prigozhin alle parole del presidente francese: “Compagno Macron, lei vive in un mondo di illusioni e ha pochissime informazioni su ciò che accade in Africa e su ciò che accade a Mosca. Perciò le affermo con assoluta autorità che la PMC Wagner non ha mai avuto e non ha nulla a che fare con l’esercito russo e la PMC Wagner è un esercito privato, che ha operato, opera e opererà in tutto il mondo. Tuttavia voi e i vostri amici americani vorreste il contrario. Stiamo proteggendo coloro che avete umiliato per decenni.”