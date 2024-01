Maduro: “Stupido per l’Argentina non entrare nei BRICS, Milei agisce contro argentini”

Il Presidente venezuelano considera la decisione del nuovo corso deciso dall’omologo argentino Milei come un passo indietro all’Argentina del XIX secolo

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha duramente criticato la decisione dell’omologo argentino Javier Milei di rifiutare l’adesione del paese ai BRICS arrivando a definire la decisione come “stupida”.

“Escludendo l’Argentina dai BRICS, Javier Milei sta agendo contro gli argentini. Questa è una delle cose più goffe e stupide che Miley ha fatto contro l’Argentina”, ha detto Maduro in un’intervista al quotidiano francese Le Monde diplomatique lo scorso 1 gennaio. Il leader venezuelano, erede di Chavez, ha aggiunto che una tale decisione “riporta l’Argentina al XIX secolo”.

In precedenza, Nicolas Maduro aveva già criticato duramente il programma politico neoliberista e i piani del neoeletto presidente dell’Argentina: “Le elezioni presidenziali in Argentina sono state vinte dal neofascismo di estrema destra che ha un progetto coloniale per l’Argentina, che intende guidare il progetto neo-coloniale in tutta l’America Latina e nei Caraibi”.

Da parte sua, Milei aveva già affermato di “condannare la dittatura di Maduro” in Venezuela. Insomma, l’elezione di Milei in Argentina, oltre ai dissidi con i Brics, è ormai evidente che porterà a duri muri contro muri nel sud america e non solo.